Разпръснаха със сълзотворен газ мирна демонстрация пред център за мигранти в Тексас

Със сълзотворен газ беше разпръснат снощи мирен протест, организиран в американския щат Тексас за освобождаването на петгодишния Лиъм Конехо Рамос, задържан в Минеаполис на 20 януари от служители на имиграционната служба. Това предадоха Франс прес и БТА.

Около сто души се събраха пред център за задържане на мигрантски семейства в Дили, където малкият еквадорец, чието задържане предизвика вълна от възмущение и извън границите на САЩ, наскоро бе преместен заедно с баща си.

Протестиращите носеха плакати, на които пишеше „ ICE (Съкращение от името на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ) тероризира и криминализира деца" и „Премахване на ICE", без да прибягват към насилие.

След първоначалното нареждане към тълпата да се разпръсне, полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ и задържа най-малко двама души.

Снимката на задържания Лиъм Конехо Рамос обиколи света. На нея малкото момче е с шапка със заешки уши и раница на гърба и е видимо изплашено от облечен в черно полицай.

Няколко демонстранти вчера поискаха освобождаването и на други семейства, държани в центъра.