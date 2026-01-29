Лавров: Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

"Не знаем за какви гаранции са се договорили, но, съдейки по всичко, за гаранции за същия украински режим, който води русофобска, неонацистка политика", отбеляза министърът.

Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри".

От изявлението на Лавров пред журналисти във връзка с преговорите в Абу Даби става ясно, че руските преговарящи ще продължат да общуват във всеки формат.

Политическите въпроси за преговорите по Украйна бяха формулирани от президента на Русия Владимир Путин и те остават в сила, подчерта руският външен министър.