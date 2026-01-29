ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция иска Гърция да координира с нея проучвателн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22186308 www.24chasa.bg

Лавров: Русия не знае какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна

1240
Сергей Лавров

Русия не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

"Не знаем за какви гаранции са се договорили, но, съдейки по всичко, за гаранции за същия украински режим, който води русофобска, неонацистка политика", отбеляза министърът.

Лавров допълни, че Москва ще разгледа "реални предложения за Украйна и няма да се ориентира по публичните игри".

От изявлението на Лавров пред журналисти във връзка с преговорите в Абу Даби става ясно, че руските преговарящи ще продължат да общуват във всеки формат.

Политическите въпроси за преговорите по Украйна бяха формулирани от президента на Русия Владимир Путин и те остават в сила, подчерта руският външен министър.

Сергей Лавров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание