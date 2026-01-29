ЕK представи стратегия за миграцията и нова визова стратегия на ЕС

Европейската комисия представи първата европейска стратегия за управление на убежището и миграцията, в която се определят политическите цели на ЕС в тази област, както и конкретни приоритети за следващите пет години, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

ЕС разви и консолидира напредъкa, постигнат в защитата на външните граници и решителната дипломация в областта на миграцията, което включва и стратегическите партньорства с държавите партньори и изпълнението на реформите, въведени с Пакта за миграцията и убежището. Тези фактори допринесоха за постоянното намаляване на незаконната миграция и за по-доброто управление на миграцията през последните години.

Стратегията се съсредоточава върху пет приоритета: засилване на миграционната дипломация, силни граници на ЕС за повече контрол и сигурност, стабилна, справедлива и адаптивна система за убежище и миграция, по-ефективно връщане и обратно приемане, както и мобилност на работната сила и талантите с цел повишаване на конкурентоспособността.

Комисията прие днес и първата по рода си визова стратегия на ЕС. В нея се определя рамка за визовата политика, която благоприятства дългосрочните интереси на Съюза и му позволява да бъде по-добре подготвен за нарастващата мобилност, както и за последиците от регионалната нестабилност и геополитическата конкуренция.

Визовата стратегия има за цел да направи Европа (1) по-безопасна чрез укрепване на първата линия на проверките за сигурност; 2) по-просперираща и конкурентоспособна чрез улесняване на достъпа за онези, които допринасят за нашите икономики и общества; (3) с по-голямо влияние в световен мащаб чрез промоция на своите стратегически интереси, ценности и позиции в световен мащаб; и 4) по-ефективна чрез по-интелигентна, модерна и съгласувана визова политика.