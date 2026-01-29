Съпрузи бяха наказани с по 140 удара с бич заради извънбрачен секс в Индонезия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж и жена, осъдени от ислямски трибунал за извънбрачни сексуални отношения в консервативната провинция Ачех в Западна Индонезия, изтърпяха наказанието с по 140 удара с бич, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мъжът и жената, чиято възраст не се уточнява, получиха по 140 удара с бич всеки, от които 100 за извънбрачен секс и 40 за консумация на алкохол, уточни пред АФП Мухамад Ризал - началникът на полицията в Ачех – единствената индонезийска провинция, въвела шериата.

Жената припадна по време на наказанието и бе откарана с линейка.

Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.

Четирима други души също бяха публично бичувани днес, включително полицай и партньорката му, които бяха осъдени за прекалена близост без да имат брак. Те получиха по 23 удара с бич.

Индонезия забрани извънбрачните сексуални отношения в последния си наказателен кодекс през 2022 г., който влезе в сила в целия архипелаг през 2026 г.