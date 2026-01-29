ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция иска Гърция да координира с нея проучвателн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22186561 www.24chasa.bg

Балони, идващи от Беларус, навлязоха в полското въздушно пространство

3164
Снимка: Екс/@RobSchneider (Снимката е илюстративна)

Полската армия днес съобщи, че късно снощи няколко въздушни обекта, идващи откъм Беларус, са навлезли в полското въздушно пространство, което е накарало полските власти временно да ограничат гражданските полети в близост до полско-беларуската граница, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Армията добави, че не е имало опасност за националната сигурност на страната.

Полската гранична охрана написа в социалната мрежа „Екс“, че първите проучени обекти са били контрабандистки балони. Такива обикновено се използват за контрабандно изпращане на цигари през границата от Беларус.

Въз основа на анализи на техния полет и скорост, най-вероятно балоните са носени от вятъра, заяви Генералното командване на въоръжените сили.

Полша, която е член на ЕС и НАТО, има напрегнати отношения с източната си съседка Беларус от години.

Авторитарната държава е съюзник на Русия.

Полша и ЕС обвиняват президента на Беларус Александър Лукашенко, че преднамерено допуска мигранти от региони в криза до външната граница на ЕС, като начин да оказва натиск върху Запада.

От средата на 2022 г. Полша издигна по границата си с Беларус виса 5,5 м ограда и инсталира система за електронно наблюдение.

В края на миналата година нарастващ брой метеорологични балони навлязоха във въздушното пространство на Литва от Беларус. Това наложи затварянето на летището във Вилнюс няколко пъти.

Снимка: Екс/@RobSchneider (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание