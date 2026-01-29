ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оцелелите фенове на ПАОК пристигнаха в Солун със специален медицински полет

Бойка Атанасова, Атина

Микробусът след тежката катастрофа СНИМКА: Ройтерс

Двамата фенове на ПАОК, оцелели от трагичната катастрофа в Румъния, 20-годишният Константинос и 28-годишният Мариос, бяха транспортирани от Тимишоара до Солун със специален медицински полет днес. Около 14:00 ч. те бяха приети в болница „Папагеоргиу" за прегледи и последващо лечение.

Според лекарите в Румъния, оцелелите са в стабилно състояние. Транспортирането им до Гърция се наложи за осигуряване на по-добра рехабилитация и близост до близките им. Третият оцелял все още се намира в болница в Румъния. Той е със сериозни травми, но състоянието му е стабилно и извън опасност за живота.

Успоредно с медицинския полет, военен самолет C-130 на ВВС се подготвя да върне в Гърция телата на седемте млади жертви.

В Солун вече е обявен траур, знамената са спуснати наполовина, а пред стадион „Тумба" фенове палят свещи и оставят цветя в памет на загиналите.

Тежката катастрофа стана на 27 януари в окръг Тимиш в Западна Румъния. Микробусът с футболните фенове навлязъл в насрещното и се ударил челно в камион. 

Микробусът след тежката катастрофа СНИМКА: Ройтерс
Камионът, в който се е блъснал микробусът с феновете СНИМКА: Ройтерс
