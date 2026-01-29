Рамзан Кадиров: Русия трябва да доведе войната в Украйна до край

Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви днес, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Смятам, че войната трябва да бъде доведена до нейния край [...] Аз съм против преговорите", заяви Кадиров пред репортери в Кремъл, където президентът Владимир Путин се срещна с президента на Обединените арабски емирства.

Кадиров, който определя себе си като "пехотинец на Путин", е известен войнолюбец. Коментарът му отразява мнението на твърдолинейните среди, че Русия печели войната, която продължава вече четири години, и трябва да продължи, въпреки че американският президент Доналд Тръмп увеличава дипломатическите усилия за нейното прекратяване, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това, решението дали и кога да се спре войната е изцяло в ръцете на Путин, посочва Ройтерс. Кремъл заявява, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства.