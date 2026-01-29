17 души са починали от грип в Румъния миналата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо седемнадесет души са починали от грип в Румъния в седмицата от 19 до 25 януари, съобщава румънският Национален институт за обществено здраве.

Най-много са смъртните случаи в окръг Клуж – общо 11. От началото на сезона са регистрирани 57 жертви на болестта. Четиридесет и седем от тях са били на възраст над 65 години.

„През седмицата от 19 до 25 януари са регистрирани 104 973 случая на респираторни инфекции, което е с 8,7 на сто повече случаи в сравнение с предходната седмица (96 582) и с 21,4 процента по-малко случаи в сравнение със същата седмица на предходния сезон (133 635)“, посочва цитираният източник.

Клинични случаи на грип са докладвани от всички окръзи на Румъния, като най-много са те в Букурещ (1204) и в окръзите Констанца (837) и Прахова (753).

Заради увеличението на тези случаи от Дирекция „Обществено здраве“ в окръг Илфов, който обгражда румънската столица Букурещ, въведоха препоръчителна мярка деца със симптоми на настинка и грип да не ходят на обществени места.

На родителите е забранено да влизат в детските ясли и градини. Те трябва да оставят децата си на входа на сградата, без да имат достъп вътре в помещенията.

Както и по време на пандемията от КОВИД-19, в болничните заведения в Букурещ на видни места са поставени предпазни маски и дезинфектанти, които пациентите могат да използват, видя на място БТА.