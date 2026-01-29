Турция иска Гърция да координира с нея проучвателни дейности в спорни райони на Егейско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турското министерство на отбраната заяви, че Анкара е издала морско уведомление (НАВТЕКС), с което настоява Гърция да координира с Турция всички проучвателни дейности в частите от Егейско море, които Турция разглежда като част от своя континентален шелф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Турция гръцките дейности в района нарушават международното право. За първи път Турция издава НАВТЕКС без срок на валидност.

Отношенията на Турция и Гърция, които са съюзници в НАТО, но и дългогодишни съперници, се подобриха последните години, но споровете за границите в Егейско море остават.

По-рано този месец гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис заяви, че Атина има намерение да разшири териториалните си води, включително в Егейско море.

През 1995 г. турският парламент обяви, че едностранно разширяване на гръцките териториални води отвъд шест морски мили в Егейско море би представлявало „casus belli“ (повод за война). Атина определя тази позиция като противоречаща на международното морско право.

Гърция заявява, че единственият въпрос, който е готова да обсъжда с Турция, е определянето на морските граници, включително континенталния шелф и изключителните икономически зони.

От друга страна Гърция многократно е заявявала, че в някакъв момент ще се възползва от правото си да разшири териториалните си води в Егейско море от 6 на 12 морски мили, което в голяма степен ще затвори директния достъп на Турция до международни води в морето. Преди седмица гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас заяви пред телевизия „Оупън“ (Open), че разширяването на териториалните води е гръцко суверенно право, без да определя срок за подобна стъпка.