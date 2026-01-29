ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Готови сме да евакуираме персонала си от иранската АЕЦ "Бушер", ако се наложи

СНИМКА: Пиксабей

Русия е готова, ако е необходимо, да евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер“, заяви днес ръководителят на руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер, съобщи БТА 

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.

Тогава Лихачов предупреди, че атака срещу обекта може да предизвика катастрофа, сравнима с бедствието в Чернобилската АЕЦ през 1986 г.

„По време на т. нар. летен конфликт, или лятната война, територията на централата „Бушер“ беше най-безопасното място в Иран“, заяви той.

 

