Най-малко двама са убити при израелски обстрел в ивицата Газа

Най-малко двама палестинци са били убити при израелски обстрел в ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на здравни служители. Агенцията отбелязва, че това е най-новото насилие, което поставя под въпрос крехкото примирие, докато палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел се опитват да приложат втората фаза от мирния план за Газа, осъществен с посредничеството на САЩ. 

Медици съобщиха, че двама мъже са били убити от израелските сили в източната част на Хан Юнис, в район, граничещ с мястото, където действа армията.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха пред Ройтерс, че не са наясно с никакви жертви в резултат на израелски обстрел. 

Контролираното от "Хамас" министерство на здравеопазването в Газа заяви, че израелските въздушни удари, обстрел с танкови снаряди и стрелба с огнестрелни оръжия са убили най-малко 490 души от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня през октомври, след две години на война, която до голяма степен разруши палестинския анклав, съобщава БТА. 

Израел заяви, че четирима войници са били убити от палестински бойци в крайбрежната територия през същия период. 

Двете страни си разменят постоянни обвинения в нарушаване на примирието. 

С преминаването към втората фаза на мирния план САЩ и посредниците Египет и Катар трябва да се изправят пред по-трудния въпрос за разоръжаването на "Хамас", което групировката отдавна отхвърля. Планът предвижда и разполагане на международни мироопазващи сили. 

