Кремъл: Русия потвърди поканата си към Зеленски да дойде в Москва за преговори

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия е "потвърдила поканата си към украинския президент Володимир Зеленски да дойде в Москва за мирни преговори, но все още не е получила отговор", съобщи агенция Интерфакс.

Зеленски отхвърли подобна покана миналата година, предлагайки вместо това руският президент Владимир Путин да отиде в Киев, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

"Засега говорим за Москва", отбеляза Песков и допълни, че разсъжденията за преговори на друго място "са неуместни", посочва ТАСС.

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че въпросът "кой какво получава от територията" не е единственият, който пречи на потенциално споразумение за прекратяване на боевете в Украйна, предаде Ройтерс.

Русия иска украинските сили да се изтеглят от около 20% от Донецка област, която руската армия не контролира. Киев заяви, че не иска да подари на Москва територия, която Русия не е спечелила на бойното поле.

Американският държавен секретар Марко Рубио вчера заяви, че се работи активно за решаване на въпроса по време на преговорите, в които посредничат САЩ.

Запитан днес дали е съгласен, че териториалният въпрос е единственият нерешен, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков отговори: "Не мисля така". Той не посочи другите ключови проблеми, които все още предстои да бъдат решени. Ушаков вчера заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски трябва да бъде добре подготвена и ориентирана към резултати. Ако Зеленски е готов за такава среща, каза Ушаков, украинският лидер може да дойде в Москва и личната му сигурност ще бъде гарантирана.

Анонимен американски служител заяви в събота пред "Аксиос", че Зеленски и Путин са "много близо" до организирането на среща след посредничеството на Вашингтон на мирните преговори в Абу Даби миналата седмица.