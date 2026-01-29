Техеран: Ще има последици за US военните в региона, ако има удари по Иран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще има последици за американските военни в региона, ако Вашингтон реши да атакува Ислямската република, предаде ДПА.

„Може би г-н Тръмп може да започне война, но няма да има контрол над нея“, заяви Галибаф през американския телевизионен канал Си Ен Ен. Той допълни, че хилядите американски военни, разположени на хиляди километри от дома, могат със сигурност да пострадат.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заплаши Иран с превантивен военен удар, ако ръководството в Техеран планира да атакува американски военни обекти.

По време на изслушване в Сената Рубио заяви, че САЩ са разположили между 30 и 40 000 военни в няколко обекта в региона, като всички те са в обхвата на хилядите ирански дронове и балистични ракети с малък обсег. Той оправда засиленото присъствие със защитата на съюзници като Израел от потенциални ирански удари, съобщи БТА.