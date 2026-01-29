Киев ще работи със "Спейс Екс" в борбата с руските дронове, за които се използва "Старлинк"

Украинското министерство на отбраната заяви, че вече работи с американската компания "Спейс Екс" за решаване на въпроса за използването на спътниковата система "Старлинк" от Русия при атаки с дронове, предаде Укринформ.

По думите на украинския министър на отбраната Михайло Федоров няколко часа след появата над някои украински градове на руски дронове, свързани със "Старлинк", екип на отбранителното ведомство е влязло в контакт със "Спейс Екс" и е предложило варианти за решаване на проблема.

"Благодарен съм на президента на компанията "Спейс Екс" Гуин Шотуел и лично на Илон Мъск за бързия им отговор и за това, че започнаха работа за решаване на ситуацията", написа Федоров в социалната мрежа "Телеграм".

Министърът също така отбеляза, че решението на Мъск бързо да активира "Старлинк" и да изпрати на Украйна терминали за сателитна интернет връзка в началото на руската инвазия е било от критично значение за стабилността на страната.

"Западните технологии трябва да продължат да помагат на демократичния свят и да защитават цивилните, а не да се използват за тероризиране и унищожаване на мирни градове", подчерта той.

Според Укринформ руската армия все по-често използва "Старлинк" за атаки с дронове, за противодействие на украинските средства за електронна война и за увеличаване на ефективността и точността на ударите.