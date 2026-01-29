ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Имиграционните спират удължените си операции в Мейн

Сюзън Колинс КАДЪР: Фейсбук/U.S. Senator Susan Collins

Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) приключи удължената си операция в Майн, съобщи сенаторката от Републиканската партия Сюзън Колинс, след разговор с министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноум, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Мога да докладвам, че министър Ноум ме информира, че службата ще приключи удължената си операция в щата Мейн. В момента няма продължаващи или планирани мащабни нейни операции там“, написа Колинс в социалната мрежа „Екс“ и допълни, че ICE и Службата за митниците и граничната охрана (CBP на латиница) ще продължат нормалната си работа.

