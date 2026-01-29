Индийски щат обмисля забрана на социалните мрежи за непълнолетните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в централния индийски щат Андхра Прадеш днес обявиха, че сериозно обмислят да забранят „непрекъсната употреба“ на социални мрежи от непълнолетните, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Разпоредихме проучване на правната рамка, която би позволила достъпът да бъде ограничен само от подходяща възраст“, заяви в „Екс“ местният министър, отговарящ за информационните технологии, Нара Локеш.

„Поканихме също водещи платформи като „Мета“, „Екс“, „Гугъл“ и „Шерчат“ да разгледат най-добрите действащи практики“, добави той.

Локеш посочи и ситуацията, при която жени „са постоянно изправени пред онлайн насилие“.

Западният щат Гоа проучва налагането на същата забрана.

Близо един милиард души имат достъп до интернет в страната с най-голямо население в света – близо 1,5 млрд. души – според правителствената статистика на Индия. Сред потребителите на интернет са и много деца чрез мобилните телефони на родителите си.

През декември Австралия забрани употребата на социални мрежи от деца до 16 години, а парламентът във Франция в понеделник гласува законопроект, който въвежда същата забрана за всички лица под 15 г.