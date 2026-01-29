Поне 11 са загинали при катастрофа между микробус и камион в РЮА (Видео)

Най-малко 11 души загинаха в Република Южна Африка (РЮА) при катастрофа между пътнически микробус и камион днес - едва седмица след като 14 деца загубиха живота си при подобно пътнотранспортно произшествие, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представител на местните власти.

Злополуката е станала рано тази сутрин в град Дърбан в източната провинция Квазулу-Натал. Представител на регионалната транспортна администрация каза, че по първоначална информация жертвите са най-малко 11, като сред тях е и един ученик.

„Очевидци казват, че шофьорът на камиона е направил обратен завой, което е довело до челен сблъсък“, отбеляза той и добави, че полицията разследва инцидента.

Гарит Джеймисън, говорител на частна служба за спешна медицинска помощ, която работи на мястото на катастрофата, каза за АП, че седем от пострадалите са в критично състояние.

Тежкото пътнотранспортно произшествие стана броени дни след челен сблъсък между микробус, превозващ ученици, и камион. Шофьорът на ученическия микробус бе задържан и срещу него бяха повдигнати 14 обвинения в убийство. Според следователите той е управлявал превозното средство безразсъдно и е изпреварил колона от автомобили точно преди да се блъсне в камиона. Освен това се е оказало, че разрешителното на шофьора за управление на микробус е било с изтекъл срок на валидност.

Микробусите са предпочитано средство за обществен транспорт от повечето южноафриканци. Статистически данни сочат, че около 70% от пътниците отиват или се връщат от работа, като над 10 млн. души в страната с 62-милионно население пътуват с микробуси именно с тази цел. Микробусите се движат по пътищата в натоварените часове сутрин и вечер и често попадат в тежки катастрофи, съобщава БТА.

В по-широк план цяла Африка проблем с безопасността по пътищата, като всяка година при пътнотранспортни произшествия загиват около 300 000 души. Това възлиза на близо една четвърт от жертвите на катастрофи по целия свят. В Африка се отчита най-високата смъртност при пътнотранспортни произшествия в света – 26,6 смъртни случая на 100 000 души, като за сравнение средната стойност за целия свят е около 18, сочат данни на Икономическата комисия за Африка на ООН. Същевременно на континента с 1,5 милиарда души население се падат едва около 3% от автомобилите по света.