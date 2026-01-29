Опозицията в Северна Македония иска увеличение на минималната заплата с над 200 евро

Председателят на опозиционната партия СДСМ в Република Северна Македония Венко Филипче обяви на пресконференция, че ще внесат в парламента законопроект за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро (от сегашните 397 евро) и за замразяване на заплатите на длъжностните лица.

„В края на 2024 г. внесохме законопроект за увеличаване на минималната работна заплата, но след това този закон беше отхвърлен от правителството. Вземайки предвид все по-трудната икономическа ситуация, в която живеят работниците, и драстично намаления стандарт на живот, подготвихме нов законопроект, който ще внесем в парламента", каза Филипче.

Предложените промени се основават на покачването на цените в страната, инфлацията и увеличените разходи в синдикалната потребителска кошница и са обявени ден след провеждането на голям протест, на който Съюза на синдикатите в страната поискаха минимална работна заплата от 600 евро и увеличаване на всички заплати с по 100 евро.

Председателят на СДСМ подчерта, че партията подкрепя исканията на работниците и обяви готовност за сътрудничество с тях.

„Не може да има пари за търгове и ненужни разходи, както и не може да няма пари за това, което наистина е необходимо – за жизнения стандарт на гражданите. Заплатите се увеличиха в Албания, Сърбия, Косово и Черна гора, но тук не е така. Потребителската кошница и цените растат, инфлацията сериозно разяжда жизнения стандарт, а правителството досега не се е погрижило (...) Това е още един аргумент, поради който младите хора виждат бъдещето си извън страната и аз смятам, че това трябва да бъде спряно", каза Филипче, цитиран от БТА.

От управляващата ВМРО-ДПМНЕ реагираха на предложенията на СДСМ с изявление. „Пресконференцията на Филипче е доказателство за коалицията между СДСМ, Левица и Съюза на синдикатите. Няма нито готов закон, нито предложено решение за прилагането му, нито пък има информация за това колко финансиране ще е необходимо за този закон, който предлагат", заявиха от управляващата партия, като също така определиха искането за минимална работна заплата от 600 евро като „популистка мярка".

„Хубавото за гражданите е, че ВМРО-ДПМНЕ е на власт, заплатите и пенсиите се увеличават, правят се инвестиции и се осигурява по-добър и качествен живот за гражданите", се казва в реакцията на ВМРО-ДПМНЕ.