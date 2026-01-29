ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха заподозрян за кражбата на артефакти от Бристолския музей през септември

Белезници СНИМКА: Pixabay

Мъж на 41 години е арестуван по подозрение в търговия с крадени предмети, след като от архива на Бристолския музей през септември бяха откраднати над 600 артефакта, предаде Би Би Си.

Полицията на Ейвън и Съмърсет започна мащабно издирване след кражбата на скъпоценни предмети на 25 септември, пише БТА. 

В четвъртък разследващите обявиха, че са извършили първия си арест във връзка с инцидента, при който са били откраднати военни сувенири, бижута, резбовани фигурки от слонова кост, бронз и сребро. Полицията все още издирва други четирима заподозрени и е публикувала записи от видеонаблюдението.

Смята се, че бандата е влязла в имота между 01:00 и 02:00 ч. местно време. Откраднатите предмети са от колекцията на бившия Музей на Британската империя и Британската общност, която е дарена на музея в Бристол след ликвидацията му през 2013 г. Полицията заяви, че откраднатите артефакти имат „значителна културна стойност“. След инцидента Общинският съвет на Бристол публикува изображения на слон, издълбан от слонова кост, статуя на Буда от слонова кост, корабен фенер и други липсващи предмети.

Говорителка на полицията посочи, цитирана от Би Би Си: „Продължаваме да призоваваме обществеността за помощ за идентифициране на четиримата мъже на снимката и публикувахме два кратки видеоклипа на хората, с които искаме да говорим.“

Всеки, който има допълнителна информация по случая, е призован да се свърже с властите.

