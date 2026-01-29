ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радулов на финал в Турция

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22187452 www.24chasa.bg

Украйна потвърди връщането на телата на 1000 мъртви войници от Русия

3520
Тленните останки на загиналите са върнати в родината им. Снимка: Pixabay

Украйна потвърди връщането на телата на 1000 мъртви войници от Русия.

"Днес бяха извършени мерки по репатрирането, в рамките на които 1000 тела (тленни останки) на загинали, които според руската страна принадлежат на украински защитници, бяха върнати в Украйна", съобщиха от Щаба на Украйна.

Следователите от правоохранителните органи, заедно с украински експертни институции, ще предприемат всички необходимо мерки за идентифициране на репатрираните тела.

Щабът изрази благодарност към Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ, съобщава БТА.

"Специални благодарности отправяме към служителите на структурите за гражданско-военно сътрудничество на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Съвместния център за гражданско-военно сътрудничество на ВСУ, който транспортира репатрираните загинали до определени държавни специализирани институции, организира прехвърлянето на телата на загиналите до представители на правоприлагащите органи в системата на Министерството на вътрешните работи и за медицински преглед в системата на Министерството на здравеопазването", подчерта Координационният щаб по въпросите на военнопленниците.

Тленните останки на загиналите са върнати в родината им. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)