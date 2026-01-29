"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна потвърди връщането на телата на 1000 мъртви войници от Русия.

"Днес бяха извършени мерки по репатрирането, в рамките на които 1000 тела (тленни останки) на загинали, които според руската страна принадлежат на украински защитници, бяха върнати в Украйна", съобщиха от Щаба на Украйна.

Следователите от правоохранителните органи, заедно с украински експертни институции, ще предприемат всички необходимо мерки за идентифициране на репатрираните тела.

Щабът изрази благодарност към Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ, съобщава БТА.

"Специални благодарности отправяме към служителите на структурите за гражданско-военно сътрудничество на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Съвместния център за гражданско-военно сътрудничество на ВСУ, който транспортира репатрираните загинали до определени държавни специализирани институции, организира прехвърлянето на телата на загиналите до представители на правоприлагащите органи в системата на Министерството на вътрешните работи и за медицински преглед в системата на Министерството на здравеопазването", подчерта Координационният щаб по въпросите на военнопленниците.