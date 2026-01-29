Военни блогъри: Русия и Украйна сключиха енергийно примирие

Руски и украински военни са получили заповеди от командването си да прекратят взаимните атаки срещу енергийна инфраструктура, твърдят военни кореспонденти от двете страни на конфликта.

"Получаваме информация, че към 7:00 ч. сутринта днес руските въоръжени сили са наложили забрана за огнево поразяване... срещу всякакви инфраструктурни обекти в цяла Украйна", написа z-блогърът Владимир Романов. Той добави, че подобна забрана се отнася за "всякакви обекти в Киев и Киевска област".

На свой ред украинският канал Supernova+ съобщи, че "има подобна заповед от Украйна – да не се нанасят удари по руски енергийни инфраструктурни обекти". Според Романов заповедта за прекратяване на атаките за руските военни е в сила до 3 февруари, пише "Медиапул".

Според Financial Times възможността за такова прекратяване на огъня е трябвало да бъде обсъдена на тристранните преговори със САЩ в Абу Даби на 23-24 януари. Дискусията се фокусирала върху прекратяване на атаките срещу украинската енергийна инфраструктура в замяна на прекратяване на атаките срещу руски петролни съоръжения и танкери от страна на Киев.

Z-каналът "Белоруски силовик" пише, че негови "доверени източници" потвърждават: "В Абу Даби страните са се споразумяли за временен мораториум върху атаките срещу енергийния сектор". Според тяхната информация няколко руски подразделения вече са получили съответната "устна" заповед, но засега "не всички са наясно с това".

Междувременно автор на украинския канал "Николаевски Ванек" съобщи, че "няма окончателно споразумение между страните за прекратяване на атаките срещу енергийния сектор". "Те [руските войски] няма да спрат обстрела и дори да им бъде дадена някаква забрана сега, на този етап тя няма да продължи дълго", пише той.

Нито една от страните не е обявила официално прекратяване на огъня в енергийния сектор. През декември 2025 г. обаче украинският президент Володимир Зеленски предложи такова споразумение на Русия. След това Кремъл отказа, заявявайки, че целта му е "устойчив, гарантиран, дългосрочен мир", а не временни мерки.

През пролетта на 2025 г. вече беше в сила 30-дневен мораториум върху енергийните удари, наложен след разговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Той обаче не успя да доведе до трайна деескалация: Киев обвини Русия в продължаващи атаки, а Москва обвини Украйна, че е ударила енергийни съоръжения.