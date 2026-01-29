Имиграционните в САЩ: Можем да намалим агентите в Минесота, но само ако местните власти съдействат

Специалният представител на американския президент Доналд Тръмп по контрола на имиграцията Том Хоман каза днес, че агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE) може да намали служителите си в щата Минесота, но само ако местните щатски власти проявят желание за съдействие, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Това съдействие е основано на здравия разум и то ще ни позволи да намалим броя на служителите ни тук", посочи Хоман на пресконференция в Минеаполис.

Това е първата пресконференция на Хоман, който бе изпратен от Тръмп в Минеаполис, след като имиграционен служител простреля смъртоносно протестиращ в събота.

Хоман отново настоя, че администрацията на местните затвори трябва да уведомява агенцията за имиграционен и митнически контрол за задържаните, които подлежат на депортиране. Според Хоман по този начин по-малко служители на агенцията ще патрулират по улиците на градовете в търсене на незаконно пребиваващи имигранти, като предаването на задържаните на тях ще гарантира същевременно и безопасността на нейните служители.

Специалният представител на Тръмп по контрола на имиграцията призна, че прилагането на имиграционното законодателство в щата Минесота не е безупречно, но същевременно изрази непоколебимост относно мисията, която президентската администрация трябва да изпълнява.

Хоман също така призова агенцията да съсредоточи усилията си върху така наречените целеви операции, които имат за цел да задържат имигранти рецидивисти, като основен приоритет за нея остават "заплахите за обществената безопасност."

Междувременно демократите в Сената на САЩ заплашиха днес да блокират законопроект, който гарантира финансирането на Министерството на вътрешната сигурност и няколко други агенции. За да не блокират средствата за тези ведомства, демократите предявиха поредица от искания. Те настояват служителите на агенцията за имиграционен и митнически контрол да свалят маските си и да се идентифицират, както и да получават предварителна съдебна заповед за арест.

Сенаторите демократи посочиха, че ако исканията им не бъдат взети под внимание ще блокират широкообхватния законопроект за разходите и няма да подкрепят републиканците с нужните им гласове, за да го приемат, което ще доведе до ново спиране в полунощ този петък на работата на правителството.