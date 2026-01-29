Задържаха германски активисти и журналисти на прокюрдски протести в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 16 германски активисти и журналисти са били задържани в Турция след опит да дадат гласност на положението на кюрдите в Северна и Източна Сирия, съобщи ДПА, позовавайки се на информация, разпространена от германската опозиция. Сред задържаните е член на регионална структура на „Левите" (крайнолява опозиционна германска формация – бел. ред.). Групата е пътувала към Югоизточна Турция, за да наблюдава протестите в подкрепа на кюрдите.

Германското външно министерство заяви, че е запознато с информацията за възможни задържания. „Посолството на Германия в Анкара и Консулството в Истанбул работят за изясняване на ситуацията възможно най-бързо", съобщиха от външното министерство.

Към настоящия момент все още няма коментар по случая на Министерството на външните работи на Турция, съобщава БТА.

Лидерът на „Левите" Ян ван Акен и говорителят на партията по външна политика в Бундестага Джансу Йоздемир призоваха за незабавно освобождаване на задържаните.

Позицията на партията идва на фона на засилено напрежение в граничния регион между Турция и Сирия, където преобладаващото население е от етнически кюрди.

Прокюрдските демонстрации в Турция бяха организирани, за да бъде изразено недоволство срещу последните сблъсъци между силите на правителството в Дамаск и сирийските кюрдски милиции в Северна Сирия.