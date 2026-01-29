Тръмп пратил огромна армада срещу Иран. Техеран: Пръстът ни е на спусъка (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рапърка се обяви за най-големия фен на американския лидер

Доналд Тръмп заплаши Иран с атака, много по-унищожителна от тази, която той нареди срещу ядрените обекти на страната през юни миналата година.

“Огромна армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма мощ, ентусиазъм и целеустременост”, заяви президентът на САЩ.

По думите му целта е да се мотивира Техеран да седне на масата на преговорите и да прекрати разработката на евентуални атомни оръжия. Ако това не се случи, САЩ

обмислят да бомбардират

ислямската република.

Последните заплахи на Тръмп бяха посрещнати с възмущение в Иран, който обеща незабавен отговор на всякакви военни посегателства на Вашингтон.

“Пръстът ни е на спусъка”, заплаши иранският външен министър Абас Арагчи.

Източници, близки до американския лидер, разкриха пред Ройтерс, че той обмисля начини да възобнови масовите протести в Иран чрез строго координирана военна операция срещу държавните институции на страната и нейните сили за сигурност. Те настояват, че Тръмп иска да създаде подходящи условия за смяна на режима. За да направи това, той е разглеждал варианти за удари по командири и институции, които смята за отговорни за убийствата на десетки хиляди по време на антиправителствените протести.

Към този момент Вашингтон и Техеран

водят неуспешни преговори

за намаляване на напрежението. Основната разделителна линия е искането на американците Техеран да ограничи обсега на балистичните си ракети. Нещо, което е особено важно за най-големия съюзник на САЩ в Близкия изток - Израел. Страната харчи големи суми, за да отблъсква ракетите на Иран чрез своята система “Железен купол”.

Извън политическите и военни дела Тръмп остана възхитен от ноктите на популярната рапърка Ники Минаж. На специално събитие той връчи на родената в Тринидад и Тобаго изпълнителка “златна виза” за постоянно жителство в САЩ.

Документът, който струва 1 млн. долара, дава възможност на собственика му да стане по-бързо американски гражданин.

Ники Минаж, която в миналото беше критик на Тръмп, сега се обяви за най-големия му фен по време на събитието. В един момент републиканецът я хвана за ръката и след това се пошегува с нея: “Казах, че ще си оставя ноктите да пораснат, защото обожавам твоите нокти. Страхотни са”.

