Три големи социални мрежи на съд, че увреждат психиката на децата

Над 1600 ищци по делото

3 от най-влиятелните социални мрежи в света ще трябва да се защитават в знаков процес - над 1600 ищци ги съдят, че увреждат психиката на децата. Сред тях са над 350 семейства и над 250 училища.

Обвиняват собствениците на фейсбук, инстаграм и ютюб, че съзнателно са проектирали платформите си така, че да бъдат пристрастяващи за потребители. В началото бяха замесени и снапчат и тикток, но те постигнаха споразумение с ищците преди старта на процеса. Във вторник в Лос Анджелис започна изборът на жури за първото от делата.

Ищците твърдят, че социалните мрежи са променили начина, по който децата мислят, чувстват и се държат. Те са убедени, че алгоритмите им пристрастяват младите потребители, като им показват вредно съдържание, което в крайна сметка им причинява депресия, хранителни разстройства и може да ги подбуди към самонараняване.

Очаква се собственикът на “Фейсбук” Марк Зукърбърг да даде показания по делата през февруари. Засегнатите лица ще искат обезщетения от компаниите и въвеждане на по-строги правила за безопасност в приложенията. Ако спечелят и докажат, че милиони деца са били ощетени от социалните мрежи, това би могло дълбоко да промени начина, по който са проектирани платформите, пише “Гардиан”.