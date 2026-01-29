ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Македония поиска помощ от ЕС за блокадите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22187944 www.24chasa.bg

Свлачище може да погълне цели квартали в Сицилия (Обзор)

Виолина Христова, Рим

5192
Рискът в сицилианския град Нишеми остава изключително висок. СНИМКА: РОЙТЕРС

Изключително висок остава рискът за сицилианския град Нишеми. Свлачището, предизвикано от силна буря с фронт над 4 км и ров с дълбочина над 50 метра, продължава да се движи бавно.

 Министърът на гражданската защита Нело Музумечи предупреди, че стотици жилища в т.нар. “червена зона” вероятно никога повече няма да бъдат обитаеми.

Според експерти фронтът на свлачището може да се разшири с още 150 м, застрашавайки цели квартали. Въпросът не е само кога ще спре земята, а дали изобщо ще спре. Междувременно хиляди хора живеят в несигурност, без да знаят дали бъдещето им е възможно на същото място. Въпреки че в Сицилия са предвидени близо 100 млн.  евро по Плана за възстановяване за борба с хидрогеоложкия риск, за Нишеми не е бил представен нито един проект.

От планирани около 20 млн.  евро от 2014 г. насам са изразходвани едва 1,2 млн. Градът с около 25 000 жители се намира върху плато в южната част на Сицилия, което според властите постепенно се срутва към равнината под него.

Рискът в сицилианския град Нишеми остава изключително висок. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание