Червеният кръст е предал тленните останки на 15 палестинци след връщането на последния заложник в Израел

Палестинци на протест. Кадър: Twitter/@AGHamilton29

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви днес, че е предал тленните останки на 15 палестинци в ивицата Газа, след като тялото на последния израелски заложник бе върнато в Израел, предаде Франс прес.

"Предаването на тленните останки на палестинците отбелязва края на операция, която продължи месеци и която позволи на семейства отново да се съберат. Операцията подкрепи прилагането на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври миналата година след малко повече от две години война", каза МКЧК, цитиран от БТА.

"Операцията започна през октомври миналата година с освобождаването и предаването на 20 оцелели израелски заложници и 1808 палестински затворници", гласи съобщението,

МКЧК уточни, че е помогнал за връщането на тленните останки на загинали, в това число на 27 от 28 заложници и на 360 палестинци.

