Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи" на ЕС

Министърът на външните работи Георг Георгиев представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи" на Европейски съюз, което се проведе в Брюксел, съобщиха от министерството на външните работи.

Външните министри на държавите членки започнаха работата си с традиционна дискусия по руската военна агресия срещу Украйна. В началото на дебата чрез видеоконферентна връзка участие взе украинският външен министър Андрий Сибига. Обсъдени бяха ролята на ЕС в подкрепа на мирните преговори и гаранциите за сигурност, сложната енергийна ситуация в Украйна и необходимостта от оказване на спешна помощ с цел предотвратяване на евентуална тежка хуманитарна криза. Министрите подчертаха и необходимостта от запазване на натиска върху Русия, включително чрез нови санкции, както и въпроса за подкрепата на Иран за руската военна агресия. Акцент беше поставен върху значението на целенасочените контакти с трети страни за привличане на подкрепа за усилията за справедлив и траен мир и за противодействие на руските дезинформационни наративи, както и върху напредъка в търсенето на отговорност от страна на Русия.

Българският външен министър осъди продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Той изтъкна значението на дипломатическите усилия, водени от САЩ, насочени към траен и справедлив мир в Украйна.

Съветът обсъди и ситуацията в Близкия изток, като дискусията беше фокусирана върху три основни теми – Иран, Израел/Газа и Сирия. Министър Георгиев приветства започването на втората фаза от плана на САЩ за прекратяване на конфликта в Газа, приет с Резолюция 2803 на Съвет за сигурност на ООН. От изключителна важност е планът да бъде изпълнен изцяло, включително чрез предоставяне на хуманитарна помощ за населението в Газа и разоръжаването на „Хамас", подчерта министърът.

Министрите осъдиха репресиите срещу протестиращи граждани в Иран. Българският първи дипломат подкрепи необходимостта от възстановяване на инспекциите в Иран от страна на Международната агенция за атомна енергия.

Външните министри на ЕС обсъдиха и ситуацията в източната част на Демократична република Конго. Бойните действия на терен продължават, особено в провинция Южно Киву, въпреки подписаното на 4 декември 2025 г. във Вашингтон споразумение между ДР Конго и Руанда на най-високо равнище. Хуманитарната ситуация в източната част на страната към януари 2026 г. достига катастрофални мащаби, с над 7 милиона вътрешно разселени лица и нови бежански вълни към Бурунди и Руанда.