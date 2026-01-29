Румъния ще анулира личните карти на над 8000 граждани от Украйна, Молдова и Русия заради фиктивни адреси

Над 8000 граждани с произход от Украйна, Република Молдова и Русия, фиктивно установени в населени места в окръг Ботошани в североизточна Румъния, са загубили валидността на местоживеенето си и личните им карти ще бъдат анулирани. Това съобщи пред Аджерпрес ръководителят на Обществената служба за регистрация на лица в окръг Ботошани Ади Петрушка.

Подобно нещо се е случило с още 5839 лица през през 2024 и 2025 г. след разследване на Главната прокуратура, посочва цитирания източник.

Върфу Къмпулуй е общината, където през последните десет години приблизително 10 000 граждани на Украйна, Република Молдова или Русия са се установили фиктивно.

„Документите за самоличност се анулират непрекъснато. Всеки ден получаваме такива адреси. Колко са, не мога да ви кажа, защото нямам достъп до базата данни. Последният път, когато имах достъп, беше по време на изборите, когато знаех, че броят на жителите е намалял с приблизително 500. Властите си вършат работата и поправят всичко, което е сгрешено", заяви кметът Думитру Овидиу Домунко.

Както БТА вече информира, преди седмица в Ботошани се проведе поредна операция за разбиване на мрежа за фалшиви документи за граждани на Русия, Украйна и Република Молдова. Бяха извършени 73 обиска от прокурори и служители на граничната полиция от Яш и Сигету Мармацией. Била е извършена и акция за проверка на 104 адреса, която е установила, че те са фиктивни.

Мрежата бе разкрита още през лятото на миналата година. Разследването установи, че в схемата са замесени както държавни служители от службата за регистрация на населението, така и местни общински служители. Те са обвинени във вземане на подкуп, компютърни измами и фалшификация на документи.

Най-често подправяните данни са свързани с местоживеенето или името на лицето. В периода 2023-2024 г. около 7000 лица са получили фалшиви лични карти.