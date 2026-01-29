Мъж се завърна жив у дома две седмици след погребението си

Семейство остана в шок, след като мъж, смятан за починал и погребан преди 14 дни, внезапно се прибра у дома жив. Случаят излезе наяве, когато мъжът се появил в къщата си в район Ме Фа Луанг, в тайландската провинция Чианг Рай, въпреки че официално бил регистриран като починал, съобщава местния сайт Asennow.

Станало e сериозно объркване при идентифицирането на тяло, което вече било погребано на 9 януари. По-късно спасителни екипи били помолени да върнат останките на истинското семейство, което предизвикало силен стрес и за двете засегнати фамилии.

Според ръководителя на спасителната организация „Тап Янг" в Ме Фа Луанг, на 23 януари те били потърсени от местни жители с молба да съдействат за ексхумацията, след като било потвърдено, че починалият е бил погрешно идентифициран и погребан в грешен район.

Причината за объркването е, че в тялото била открита личната карта на мъж от Ме Фа Луанг. Починалият всъщност бил от район Ме Суай.

Когато мъжът, чиято лична карта била използвана, се завърнал жив у дома, роднините му били потресени, тъй като наскоро били погребали това, което смятали за неговото тяло. След разговори между двете семейства било взето решение останките да бъдат изровени и върнати на истинските близки на починалия в Ме Суай.

Ръководителят на спасителната организация разказва, че никога досега не е срещал подобен случай, но признава, че такава грешка е възможна.

Първоначалните разследвания сочат, че починалият и живият мъж са били приятели и са работили заедно в Чианг Май. Смята се, че починалият е бил нападнат или е претърпял тежък инцидент, който е унищожил лицевите му черти и е направил идентификацията невъзможна без документи. Причините за смъртта все още се изясняват от властите.



