Сърбия въвежда задължителна казарма най-късно до 2027 г.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че задължителната военна служба ще започне или през декември 2026 г., или през март 2027 г., предава РТС.

Решението за започване на военна служба, каза той, зависи от готовността на капацитетите и военните съоръжения.

„Ще вземем това решение скоро, през следващия месец или два, ще се обърнем към парламента и ще започнем да регистрираме наборниците", каза Вучич след среща с военните ръководители относно състоянието и анализа на възможностите на сръбските въоръжени сили за 2025 г.

Сръбският президент припомни, че военната служба ще бъде с продължителност 75 дни.

„Трябва да подготвим всички съоръжения, имаме достатъчно оръжия, но има някои неща, които все още не са напълно готови", каза той.

Вучич добави, че е необходимо да се ремонтират центровете за набиране на персонал, както и да се подобрят и ремонтират клиники.

„Това са важни въпроси, защото искаме да сме готови за това и тези млади хора да прекарат военната си служба в най-добри условия. Да придобият необходимата отговорност и сериозност, както и да развият патриотично отношение", каза Вучич, съобщава БТА.

Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от парламента чрез приемане на закон.

През последните години представители на сръбското правителство многократно са обявявали, че военната служба ще бъде възстановена, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".