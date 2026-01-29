Тръмп посрещна висши служители от Израел и Саудитска Арабия, обсъждат Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Администрацията на Тръмп е домакин на висши служители от отбраната и разузнаването на Израел и Саудитска Арабия за преговори относно Иран тази седмица, тъй като президентът Доналд Тръмп обмисля военни удари, съобщиха пред Axios двама американски служители и двама други източници, запознати с въпроса.

Тръмп е наредил укрепване на американското военно присъствие в Персийския залив, за да се подготви за евентуални военни действия. Израел, Саудитска Арабия и други страни в региона са в състояние на повишена готовност от дни наред в очакване на американски удар.

Израелците пристигнаха във Вашингтон, за да споделят разузнавателна информация за възможни цели в Иран.

Саудитците, от своя страна, са силно загрижени за евентуална регионална война и се опитват да посредничат за дипломатическо решение.

Длъжностни лица от Белия дом казват, че Тръмп все още не е взел окончателно решение. Въпреки че в сряда той отново заплаши Иран с удари, които „ще бъдат много по-тежки" от миналия път, неговите сътрудници твърдят, че той все още е готов да проучи дипломатическите възможности.

Шефът на израелското военно разузнаване генерал Шломи Биндер се срещна с висши служители в Пентагона, ЦРУ и Белия дом във вторник и сряда, твърдят двама американски служители.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Биндер е дошъл в града, за да информира администрацията на Тръмп за конкретна разузнавателна информация, която тя е поискала за Иран.

Очаква се саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман да проведе срещи, посветени на Иран, в Пентагона, Държавния департамент и Белия дом, включително с държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф.

Принц Халид, по-малкият брат и най-близък доверен човек на престолонаследника, ще бъде във Вашингтон в четвъртък и петък.

През последните дни саудитците предават послания между САЩ и Иран в опит да деескалират ситуацията.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман заяви във вторник пред иранския президент Масуд Пезешкиан, че Саудитска Арабия няма да позволи на САЩ да използва въздушното й пространство за атака.

Към момента няма сериозни преговори между САЩ и Иран.

Американски официални лица казват, че Техеран не изглежда заинтересован от сделка, базирана на максималистичните условия на САЩ.

Ирански официални лица многократно са заплашвали с мощно отмъщение, ако САЩ атакуват.

„Ограничен удар" е илюзия. Всяка военна акция от страна на САЩ – от какъвто и да е произход и на каквото и да е ниво – ще бъде считана за акт на война и отговорът ще бъде незабавен, тотален и безпрецедентен, насочен към сърцето на Тел Авив и всички, които подкрепят агресора", написа в X Али Шамхани, висш съветник на върховния лидер на Иран.

Иран също заплаши да нанесе удари по американските бази в региона.

Американските военни сили в Персийския залив ще бъдат напълно разположени в следващите дни, според американски официални представители.

Самолетоносачът „Абрахам Линкълн" пристигна в региона. В понеделник Тръмп заяви пред Axios, че „армадата", която е събрал край Иран, е „по-голяма от Венецуела".

„В момента указанията са да се подготвим, но изглежда, че президентът ще вземе друго решение по отношение на Иран в следващите дни", заяви американски представител.