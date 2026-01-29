ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас за Иран: Регионът не се нуждае от нова война

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Ръководителката на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви днес в отговор на въпрос за съобщенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля прецизни удари по Иран, че регионът не се нуждае от нова война, предаде Ройтерс.

"Що се отнася до възможни атаки, смятам, че регионът не се нуждае от нова война", каза тя.

Междувременно американските въоръжени сили са изпратили още един боен кораб в Близкия изток, каза днес американски служител пред Ройтерс, на фона на голямо струпване на войски в региона и нараснало напрежение.

Служителят каза, че корабът "Делбърт Ди Блек" е навлязъл в региона през последните 48 часа. С това броят на американските ескадрени миноносци в Близкия изток достигна шест, наред с един самолетоносач и три други по-малки бойни кораба. За навлизането на още един ескадрен миноносец в региона първа съобщи телевизия Си Би Ес Нюз, цитирана от БТА.

