Северна Македония поиска помощ от ЕС за блокадите ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Тръмп очаква "Хамас" да се разоръжи

Радикалната палестинска групировка "Хамас". Снимка: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес предположение, че "Хамас" ще се разоръжи, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Говорейки на заседание на своя кабинет в Белия дом, Тръмп отбеляза, че палестинското ислямистко движение, изглежда, ще се разоръжи - една от ключовите точки в неговия мирен план, сложил край на продължилата две години война в ивицата Газа.

"Много хора казват, че никога няма да се разоръжат. Изглежда, (обаче) че ще се разоръжат", заяви той по адрес на "Хамас", информира БТА.

По-рано днес Международният комитет на Червения кръст каза, че е предал тленните останки на 15 палестинци в ивицата Газа, след като тялото на последния израелски заложник бе върнато в Израел.

