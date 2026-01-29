Тръмп очаква "Хамас" да се разоръжи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес предположение, че "Хамас" ще се разоръжи, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Говорейки на заседание на своя кабинет в Белия дом, Тръмп отбеляза, че палестинското ислямистко движение, изглежда, ще се разоръжи - една от ключовите точки в неговия мирен план, сложил край на продължилата две години война в ивицата Газа.

"Много хора казват, че никога няма да се разоръжат. Изглежда, (обаче) че ще се разоръжат", заяви той по адрес на "Хамас", информира БТА.

По-рано днес Международният комитет на Червения кръст каза, че е предал тленните останки на 15 палестинци в ивицата Газа, след като тялото на последния израелски заложник бе върнато в Израел.