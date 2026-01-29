Северна Македония поиска помощ от ЕС за блокадите по границите

Европейската интеграция, икономиката и „текущите предизвикателства", са били темите в телефонен разговор между министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски и европейския комисар по разширяването Марта Кос.

За разговора съобщи във Фейсбук профила си Муцунски, който написа, че двамата са обсъдили „намирането на конкретно и устойчиво решение на предизвикателствата, пред които са изправени професионалните транспортни оператори, както и въпроса, свързан с тарифите за стомана".

„Подчертах необходимостта от навременен и координиран отговор (във връзка с блокадите срещу правила за влизане в ЕС, издигнати от превозвачи, включително в Северна Македония – бел. ред.), за да се избегнат допълнителни негативни ефекти върху вътрешната икономика. В контекста на пътя на европейската интеграция на страната потвърдих ясния и силен ангажимент към процеса на реформи, осигуряване на приемственост в неговото прилагане, както и приемането на закони, които са неразделна част от европейския дневен ред", написа Муцунски, цитиран от БТА.

Асоциациите на транспортните компании на Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония, започнаха протест в понеделник с блокада на товарни гранични терминали към страните от ЕС заради ограничения за престой на шофьорите в страните от Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на шест месеца. През октомври 2025 г. Европейската комисия въведе електронната регистрация за влизане и излизане (Exit Entry system – EES), която стриктно контролира продължителността на престоя на професионалните шофьори в 29-те страни от ЕС и Шенгенското споразумение.

Днес превозвачите от Черна гора обявиха, че прекратяват граничните блокади, а по-късно към тях се присъединиха и колегите им от Северна Македония, които заявиха, че ще вдигнат блокадата в 21 ч. местно време тази вечер.

По-рано днес министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски също във Фейсбук обяви, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори.

„Току-що получих страхотни новини от Брюксел относно огромния проблем с превозвачите от (Северна) Македония! Нашите позиции бяха приети. Шофьорите бяха приети като професионалисти. Това е, което търсехме. След протестите и силната офанзива от изминалия период, Брюксел ще приеме нова визова стратегия, която ще означава решаване на проблема, с който се сблъскаха професионалните шофьори. Благодаря на всички приятели на (Северна) Македония, които помогнаха за решаването на този проблем!", написа Николоски.