ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Турция, САЩ, Великобритания ще се гласува само в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22188833 www.24chasa.bg

ЕС ще предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 млн. евро

2720
Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Европейският съюз планира да предостави на Украйна хуманитарна помощ в размер на 145 милиона евро, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от ДПА.

Средствата са предназначени за осигуряването на защита, подслон, храна и достъп до вода и здравни услуги. Предвидени са и допълнителни 8 млн. евро за приемането в Молдова на бежанци от войната в съседната страна.

Заради продължаващите руски атаки срещу енергийна инфраструктура ЕС е осигурил на Украйна още 500 аварийни електрогенератора, 447 от които бяха изпратени в петък.

След руската инвазия в Украйна преди близо четири години Брюксел е отпуснал над 1,4 млрд. евро за хуманитарни програми в страната и в съседна Молдова. Освен това са осигурени най-малко 3 млрд. евро за енергийна сигурност.

ЕС е подкрепил Украйна с общо 193,3 млрд. евро, посочиха от ЕК, съобщава БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)