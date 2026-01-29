Тръмп отваря въздушното пространство за граждански полети над Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е информирал временната венецуелска президентка Делси Родригес, че ще отвори въздушното пространство на Венецуела за граждански полети и че скоро ще може американци да посещават страната, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп заяви, че е инструктирал американския министър на транспорта Шон Дъфи и американските военни да отворят въздушното пространство на латиноамериканската държава до края на днешния ден.

Президентът републиканец каза, че "американските граждани много скоро ще могат да посещават Венецуела и да се чувстват в безопасност там", съобщава БТА.

По-рано тази седмица правителството на Тръмп уведоми Конгреса на САЩ, че ще предприеме първите стъпки за повторно отваряне на американското посолство във Венецуела в момент, когато опипва почвата за възстановяване на отношенията с южноамериканската държава след военната операция по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.

В уведомителна бележка до конгресмените от понеделник, до която АП получи достъп във вторник, Държавният департамент на САЩ заяви, че изпраща във Венецуела определен брой временен персонал за изпълнение на "определени" дипломатически функции.

"Пишем ви, за да уведомим комисията за намерението на Държавния департамент да приложи поетапен подход за потенциално подновяване на работата на посолството в Каракас", посочва американското дипломатическо ведомство в отделни, но еднакви писма до 10 комисии на Камарата на представителите и Сената на САЩ.