Мерц: Европейските държави обсъждат идеи за споделен ядрен чадър

Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър в допълнение към съществуващите договорености за сигурност със САЩ, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Мерц е направил това изявление на фона на засиленото напрежение от двете страни на Атлантика, което възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разклати традиционните съюзи.

Германският канцлер посочи, че разговорите са на много ранен етап и не се очаква скорошно решение.

"Знаем, че трябва да вземем редица стратегически и военно-политически решения, но моментът не е назрял", каза Мерц пред журналисти, цитиран от БТА.

Понастоящем на Германия е забранено да разработва собствено ядрено оръжие съгласно т. нар. споразумение "Две плюс четири", което проправи пътя към обединението на страната през 1990 г. Освен това Германия е подписала Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Мерц каза, че договорните ангажименти на Германия не ѝ пречат да обсъжда съвместни решения с партньори, включително с Великобритания и Франция – единствените европейски държави с ядрен арсенал.

"Такива разговори се водят", каза още Мерц. По думите му тези консултации не противоречат и на сътрудничеството със САЩ в ядрената сфера.

Позицията на Мерц бе подкрепена и от председателя на Комисията по отбрана към Бундестага Томас Рьовекамп. Той заяви, че Германия разполага с технически капацитет, който може да бъде използван при разработването на европейско ядрено оръжие.