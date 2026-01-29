Антонио Гутериш: Световните проблеми няма да бъдат решени от една-единствена сила

Световните проблеми няма да бъдат решени от една-единствена сила, която "да командва", заяви днес генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той предупреди, че международното право бива потъпквано, а международното сътрудничество - подкопавано.

Въпреки че не спомена конкретна държава, Гутериш направи този коментар само седмица след като президентът на САЩ Доналд Тръмп основа Съвета за мир. Този ход първоначално бе насочен да затвърди крехкото прекратяване на огъня в Газа, но сега Тръмп предвижда по-широка роля за Съвета - подход, който безпокои някои световни сили, обобщава Ройтерс.

"Световните проблеми няма да бъдат решени от една-единствена сила, която да командва. Нито ще бъдат решени от две сили, разделящи света на две съперничещи си сфери на влияние", каза генералният секретар на ООН на пресконференция по повод началото на последната 10-а година от мандата си.

"Международното право бива потъпквано. Сътрудничеството бива подкопавано, а многостранните институции са подложени на атака по много фронтове", посочи Гутериш и добави: "Безнаказаността движи днешните конфликти, предизвиквайки ескалация, нарастващо недоверие и отваряйки вратите за могъщи нарушители на реда, които идват от всички посоки".

"Въпреки всички пречки ООН действа, за да вдъхне живот на споделените ни ценности", каза генералният секретар на ООН и допълни: "И ние няма да се откажем. Работим за мир - справедлив и траен мир, базиран върху международното право. Мир, който е решение на първопричините на конфликтите. Мир, който ще трае отвъд подписването на едно споразумение".