Франция премахва идеята за "съпружеския дълг" от закона

Франция премахва от закона т.нар. „съпружески дълг" – разбирането, че бракът означава задължение партньорите да имат сексуални отношения.

Законопроект, одобрен на 28 януари от Националното събрание на страната, добавя клауза в Гражданския кодекс, която изрично уточнява, че „съвместното съжителство" не създава „задължение за сексуални отношения", пише Би Би Си.

Предложените промени също така правят невъзможно липсата на сексуални отношения да се използва като аргумент при развод по вина.

Макар да е малко вероятно законът да има сериозно отражение в съдебната практика, поддръжниците му се надяват, че той ще помогне за възпиране на изнасилванията в брака.

„Като позволяваме подобно право или дълг да съществува, ние колективно даваме одобрение на система на доминация и хищническо поведение на съпруга спрямо съпругата", заяви вносителката на законопроекта, зелената депутатка Мари-Шарлот Гарен.

„Бракът не може да бъде балон, в който съгласието за секс се приема като окончателно и пожизнено. Новият закон ще премахне неяснота, която е съществувала, въпреки че в нито един правен текст няма изрично споменаване на съпружеско задължение", казва още тя.

В момента според Френския граждански кодекс задълженията на брака са „уважение, вярност, подкрепа и взаимопомощ" и посочва, че двойките се обвързват със „съвместно съжителство".

Никъде в текстовете не се говори за „съпружески", тоест сексуални, права. Произходът на тази идея се корени в средновековното църковно право.

Въпреки това, в съвременни бракоразводни дела съдиите понякога тълкуват широко понятието „съвместно съжителство", включвайки в него и сексуалните отношения.

В нашумял случай от 2019 г. жена беше призната за виновна, че е отказвала секс на съпруга си в продължение на няколко години, след което той получи развод по вина, което предполагаше нейна отговорност.

Жената обаче заведе дело в Европейския съд по правата на човека, който миналата година осъди Франция за това, че допуска отказът от секс да бъде основание за развод по вина.

Решението беше приветствано от феминистки организации като важен напредък.

На практика решението на съда направи невъзможно френски съдия по развод да постанови подобно решение, поради което новият закон има основно разяснителен характер и едва ли ще доведе до съществени промени в съдилищата.

За активистите обаче идеята, че съпругите имат „задължение" да се съгласяват на секс със съпрузите си, продължава да съществува в части от обществото и трябва да бъде директно оспорена.

Във Франция, както и в повечето други държави, изнасилването в брака вече е изрично инкриминирано, докато преди 1990 г. мъжете са можели да твърдят, че бракът предполага съгласие.

От ноември миналата година правната дефиниция на изнасилването във Франция беше разширена и включва понятието за липса на съгласие.