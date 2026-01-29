Петима загинаха, а над 400 000 са без ток след бурята Кристин в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електроснабдяването на повече от 400 000 души в Португалия все още е прекъснато, след като бурята "Кристин" връхлетя страната в нощта във вторник срещу сряда и отне живота на петима души, предаде Франс прес, като се позова на властите.

"Все още 408 000 потребители са без електроснабдяване, а в сряда сутринта те бяха близо един милион", съобщи операторът на електропреносната мрежа "Е-редеш".

По-голямата част от засегнатите домакинства и институции се намират в централния окръг Лейрия, където бяха разположени няколко електрически генератори, за да се осигури електроснабдяването на основни услуги.

"Все още не разполагам с достатъчно информация за възстановяването на електроснабдяването", заяви португалският министър-председател Луиш Монтенегро, който отмени посещението си в Андора, за да посети най-засегнатите райони от бедствието.

Правителството на Португалия реши тази сутрин да обяви бедствено положение в районите, пострадали от бурята, информира БТА. Тази мярка цели въвеждането на по-бързи механизми за възстановяване. Това предполага предприемането на "важни финансови ангажименти и в момента проучваме най-добрите източници на финансиране", увери португалският премиер.

Около 1200 работници са разположени на терен, за да извършват ремонти, но ограничения достъп до засегнатите региони усложнява работата им.

Операторът на електропреносната мрежа предвижда използването на дронове и хеликоптери за установяването на щетите от бурята, след като метеорологичните условия се подобрят.

Огнеборци извършиха в района на Лейрия операции, свързани с наводнения и щети по покриви на жилищни сгради.

Железопътният трафик остава спрян на няколко линии, в това число маршрута между Лисабон и Порто поради смущения, причинени от лошите метеорологични условия.

Няколко училища в централната част на Португалия остават затворени поради съображения за сигурност.

Преминаването на бурята "Кристин" беше придружено с проливни и краткотрайни валежи, както и пориви на вятъра, достигащи максимална скорост от 178 км/ч.

Бурята отне живота на петима души според последната оценка на Националната служба за гражданска защита. Петата жертва, 34-годишен мъж загинал в община Мариня Гранде в Централна Португалия, беше обявена днес.

Другите жертви на природното бедствие са хора, загинали от падащи дървета и метални конструкции, а друг човек е починал от инфаркт на строителна площадка.