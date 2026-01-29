Антонио Гутериш: Важно е да има диалог с Иран, за да се избегне опустошителна криза

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за диалог с Иран, по-конкретно по ядрения въпрос, за да се избегне криза с "опустошителни последствия за региона", предадоха Франс прес и БТА.

"Осъдихме остро ужасните репресии, които се случиха в Иран", заяви Гутериш на пресконференция в централата на световната организация в Ню Йорк по повод последната 10-а година от мандата си.

"Следим с тревога текущите дискусии и смятаме, че е важно да се установи диалог, за да се постигне споразумение, по-конкретно по ядрения въпрос, и по този начин да се избегне криза, която би могла да има опустошителни последици за региона", допълни той.