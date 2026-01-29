ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Очаквам от Русия прилагане на споразумението да не се нанасят удари по Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква от Русия да прилага споразумението да не се нанасят удари по Киев и други украински градове за една седмица заради зимните студове. Споразумението беше обявено по-рано днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Едно важно изявление на президента Тръмп относно възможността за осигуряване на безопасност за Киев и други украински градове през този екстремен зимен период", отбеляза Зеленски, цитиран от БТА.

Украинският президент подчерта значението на енергията за живота на украинците и благодари на партньорите за подкрепата им.

"Електроснабдяването е основа на живота. Ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота на хората. Благодаря ви, президент Тръмп!", посочи Зеленски.

"Нашите екипи обсъдиха този въпрос в Обединените арабски емирства. Очакваме споразумението да бъде прилагано", написа Зеленски на английски в социалната мрежа "Екс".

"Стъпките за деескалация допринасят за реалния напредък към приключване на войната", добави той.

