Зеленски: Очаквам от Русия прилагане на споразумението да не се нанасят удари по Киев

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква от Русия да прилага споразумението да не се нанасят удари по Киев и други украински градове за една седмица заради зимните студове. Споразумението беше обявено по-рано днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Едно важно изявление на президента Тръмп относно възможността за осигуряване на безопасност за Киев и други украински градове през този екстремен зимен период", отбеляза Зеленски, цитиран от БТА.

Украинският президент подчерта значението на енергията за живота на украинците и благодари на партньорите за подкрепата им.

"Електроснабдяването е основа на живота. Ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота на хората. Благодаря ви, президент Тръмп!", посочи Зеленски.

"Нашите екипи обсъдиха този въпрос в Обединените арабски емирства. Очакваме споразумението да бъде прилагано", написа Зеленски на английски в социалната мрежа "Екс".

"Стъпките за деескалация допринасят за реалния напредък към приключване на войната", добави той.