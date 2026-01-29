Ройтерс: Тръмп ще обсъди евентуални удари по Иран с Израел и Саудитска арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белият дом ще бъде домакин на събитие, в което тази седмица на отделни преговори ще участват високопоставени израелски и саудитски представители на службите за разузнаване и отбрана и ще бъдат обсъдени евентуални удари срещу Иран, които американският президент Доналд Тръмп обмисля да нанесе, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега Белият дом не е коментирал новината на агенцията за организирането на подобен род събитие.

Напреженията нараснаха на фона на увеличаващото се военно присъствие на американски военни части в Близкия изток.

Тръмп вчера призова Иран да седне на масата за преговори и да сключи споразумение за ядрените оръжия или в противен случай ще бъде обект на удари от страна на САЩ, което предизвика на свой ред заплахи от страна на Техеран.

Шломи Биндер, ръководителят на израелското военно разузнаване проведе преговори с високопоставени американски представители в Пентагона, централата на ЦРУ и Белия дом във вторник и сряда тази седмица.

Изданието "Аксиос" съобщава, че Биндер е предоставил поверителна информация за възможни цели в Иран.

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман също пристигна във Вашингтон, където се срещна с американски представители и обсъди въпроси, свързани с Иран.

Официални представители на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив се опитаха да намалят напрежението около Иран, за да предотвратят широкомащабна война.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман заяви пред иранския президент Масуд Пезешкиан, че Риад няма да позволи въздушното му пространство да бъде използвано за извършването на военни операции срещу Техеран.

Тръмп обмисля поредица от агресивни мерки срещу Иран, някои от които включват нанасянето на въздушни удари по иранските сили за сигурност и срещу някои ирански лидери, което би вдъхновило и окуражило протестиращите срещу режима в Техеран. Въпреки това, представители от Израел и държавите от Персийския залив заявиха, че въздушните удари няма да са достатъчни, за да свалят от власт управляващите на Ислямската република.

Според американски правителствен представител Тръмп все още не е взел окончателно решение по отношение на Иран, включително дали планира военна намеса в страната.