Московското летище "Домодедово" беше обявено за продан на търг

1756
Самолет Снимка: Рixabay

Московското летище "Домодедово" беше обявено за продан на търг с първоначална цена от почти 133 милиарда рубли, съобщи БНТ. Сделката обаче, беше сключена на цена почти на половина на тази.

Купувачът е конкурентното летище "Шереметиево". През лятото държавата отне контрола на "Домодедово" от собствениците като ги обвини, че те го притежават незаконно. А в началото на тази година обявата за продажбата на летището се появи в известен руски сайт, в който се публикуват и  съобщения за употребявани стоки.

Платформата потвърди, че обявата е истинска. Новите собственици на "Домодедово", притежават около 66 процента от летище "Шереметиево". Според "Форбс", те са едни от най-богатите хора в Русия. Освен с богатството си, в родината си са известни и със страстта си към джудото и самбото.

Самолет Снимка: Рixabay

