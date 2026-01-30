Венецуела прие реформа, която ще доведе чужди инвестиции в петролния сектор

Парламентът на Венецуела прие под американски натиск реформа на закона си за въглеводородите, който ще трябва да отвори сектора за частни компании и да намали данъците. Това ще позволи и подписването на по-изгодни договори за предприятията, предадоха световните агенции.

Тази реформа ще отвори вратите за частни инвестиции и е извършена по-малко от месец, след като при специална американска операция в Каракас беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро и откаран заедно със съпругата му Силия Флорес в САЩ, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

Реформата на закона за въглеводородите беше приета единодушно в парламента и председателят на законодателния орган Хорхе Родригес, брат на временната президентка Делси Родригес, заяви, че този закон е за бъдещето на синовете и дъщерите на Венецуела. Той поздрави и работниците от петролния сектор, които ще извършат най-важните части от тази реформа и заяви, че заедно и независимо всички ще градят просперитета на републиката.

Реформата променя изцяло петролния модел на Венецуела, наследен от президента Уго Чавес (1999-2013), който беше по социалистически модел. До този момент петролната индустрия беше под контрола на държавата или на смесени предприятия, в които държавата имаше мажоритарен дял. Реформа на закона за въглеводородите, приета от Чавес през 2006 г. ограничаваше дейността на частни компании в страната и налагаше мажоритарно участие на държавата във всички предприятия, а също така установяваше високи данъци и поверяваше дистрибуцията на държавата.

Новата версия на закона разрешава сега подписването на договори, които позволяват на частни компании да разработват, дистрибутират и пускат в продажба продукцията без държавно участие. Различните данъци ще бъдат заменени с максимална единна вноска от 15 процента, както и максимална такса от 30 процента от брутните приходи.

Венецуела, която разполага с най-големите запаси в света от петрол, произвежда по около 1,2 милиона барела петрол на ден, според властите. След години на лошо управление и корупция производството спадна от пик от 3 милиона барела петрол на ден в началото на 21 век на 350 000 барела петрол на ден през 2020 г.

Венецуелският петрол освен това е обект на ембарго, наложено от Вашингтон през 2019 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп.