Тръмп каза, че за Великобритания е „много опасно“ да се занимава с Китай

Доналд Тръмп заяви, че за Великобритания е „много опасно" да поддържа отношения с Китай, докато премиерът Киър Стармър продължава посещението си в Пекин с цел възстановяване на отношенията.

Американският президент реагира на споразуменията за увеличаване на търговията и инвестициите между Великобритания и Китай, обявени след срещата на Стармър с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневното му посещение.

„Е, много е опасно за тях да правят това", заяви Тръмп на премиерата на документален филм за съпругата му Мелания, когато беше попитан какво мисли за засилването на бизнес връзките на Великобритания с Китай.

В отговор на коментарите на Тръмп, Даунинг Стрийт посочи, че Вашингтон е бил предварително информиран за това пътуване и неговите цели.

Оттам също посочиха, че американският президент трябва да посети Китай през април.

Тръмп не каза нищо повече за ангажимента на Великобритания с Китай, а вместо това се насочи към Канада и отправи подобно предупреждение.

Той заяви, че „мисля, че за Канада това е още по-опасно".

„Канада не се справя добре. Те се справят много зле и не можете да гледате на Китай като на решение", добави той.

По-рано тази седмица Тръмп заплаши да наложи мита на Канада, ако тя продължи с икономическите споразумения, сключени с Китай по време на неотдавнашното посещение в Пекин на канадския премиер Марк Карни.

Коментарите идват, след като Стармър заяви, че отношенията на Великобритания с Китай са „добри и стабилни" след разговорите му със Си в четвъртък.

Стармър заяви в петък, че „много добрите срещи" със Си са осигурили „точно нивото на ангажираност, на което се надявахме".

„Ние се ангажирахме топло и постигнахме реален напредък, защото Обединеното кралство има много да предложи", заяви той на среща на Бизнес форума Обединеното кралство-Китай в Банката на Китай в Пекин.

Досега по време на посещението на Стармър са договорени няколко неща, включително споразумение за безвизово пътуване и по-ниски мита за уиски, както и инвестиция от 10,9 млрд. паунда от AstraZeneca за изграждане на производствени съоръжения в Китай.

Бяха обявени и споразумения за по-нататъшно сътрудничество в други области, като организираната престъпност и нелегалната имиграция.

Председателят на Британската търговска камара в Китай, Крис Торенс, оцени посещението на Стармър в Пекин като „успешно".

Торенс заяви пред Би Би Си, че „е логично Обединеното кралство да се обръща към Китай, тъй като той е един от най-големите му търговски партньори".

Той добави, че други западни лидери са посетили Пекин наскоро или ще го направят скоро, включително Тръмп, чието посещение се очаква през април.

„САЩ може би налагат санкции и порицават други икономики и налагат мита на страни, които сключват сделки с Китай, но самите САЩ може би ще сключат сделка с Китай. Всъщност очакваме това да се случи тази година", заяви Торънс пред Би Би Си.

Стармър трябваше да пътува до Шанхай, последната му спирка в Китай, преди да отпътува за Токио, за да се срещне с японския си колега Санае Такаичи на работна вечеря.

Опозиционните депутати критикуваха британския премиер за пътуването до Китай – първото за британски лидер от 2018 г. насам.

Според Министерството на бизнеса и търговията САЩ са били най-големия търговски партньор на Великобритания през 2025 г., а Китай е бил четвъртият по големина.