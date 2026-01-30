Хирург в Лондон увреди близо 100 деца

Близо 100 деца са били увредени от хирург по реконструкция на крайници в болницата „Грейт Ормънд Стрийт", съобщава Би Би Си.

Разследването, публикувано от световноизвестната лондонска болница, показва доказателства за недопустими практики при неуспешни операции, извършени от д-р Ясер Джабар.

Той е работил в болницата между 2017 и 2022 г. и е лекувал 789 деца. 94 от тях са пострадали.

91 от тях са били пациенти, на които той е извършвал операции. Джабар е специализиран в удължаване и реконструкция на крайници при деца със сложни проблеми.

Леченията, които той е прилагал, включително поставяне на метални пластини, костни присадки и импланти, се считат за високорискови и при тях се очаква известна степен на усложнения.

От болницата посочват, че не може да се определи дали всички случаи на увреждане са били предотвратими, но практиката на Джабар е била под стандартите в много отношения и това безспорно е довело до вреди.

Докладът подчертава случаи на преждевременно отстраняване на устройства за фиксация на костите, операции без ясна медицинска обосновка, проблеми с начина, по който костите са били фиксирани с щифтове, както и разрези, направени на неправилно ниво на костта. Критикуван е и начинът, по който усложненията са били разпознавани и овладявани.

Повече от една четвърт от пациентите, които той е оперирал, са пострадали. 35 са понесли тежки увреждания. Още едно дете е претърпяло тежка вреда, но тя не е била свързана с операция.

Докладът не описва индивидуалните случаи, но семействата вече са разказвали за проблемите, през които са преминали децата им. Едно момиче - Бънти, родено с рядко костно заболяване, което довело до изкривяване и скъсяване на левия ѝ крак, е било оперирано многократно от Джабар и в крайна сметка се е наложила ампутация на подбедрицата ѝ. Това е класифицирано като умерена вреда.

Лизи Робъртс, чийто син Тейт е бил опериран от Джабар на 16-годишна възраст за лечение на усложнения след пътнотранспортно произшествие отпреди 10 години, каза, че болницата на практика си е „проверила сама домашното". Тя твърди, че синът ѝ е оставен в постоянна болка след ненужна операция на глезена, за която те не са дали съгласие. Операцията е трябвало да бъде само на коляното, казва тя.

Сега той е изправен пред нови операции и е бил принуден да прекъсне обучението си в колеж. Неговият случай също е класифициран като умерена вреда.

И двете семейства са поискали полицията да започне разследване. От полиция казват, че ще прегледат констатациите от доклада, за да преценят дали това е необходимо.

Джабар, който е преминал обучението си във Великобритания, понастоящем живее в чужбина и вече няма лиценз да упражнява медицина във Великобритания.

Разследването започва през 2024 г. В него участват независими лекари. Те са прегледали пациентските досиета, въпреки че самата болница е обобщила техните констатации и ги е публикувала.

Разследването е инициирано след преглед, извършен от Кралския колеж на хирурзите по искане на болницата. То е последвало сигнали, подадени от член на персонала.

Този преглед е установил сериозни опасения, свързани с културата на работа, като някои служители са били разстроени от стандарта на грижите и са заявили, че средата е „токсична" и че част от хирургичните интервенции при деца са били „неподходящи" и „неправилни".

Преди сигналите да бъдат подадени през юни 2022 г., болницата е получила седем жалби срещу Джабар и е разгледала един сериозен инцидент, чието обработване е било одобрено от Националната здравна служба на Великобритания. Болницата настоява, че нито един от тези случаи не е подсказвал необходимост от по-нататъшно разследване или действия.

Главният изпълнителен директор на болницата Матю Шоу призна, че това е най-мрачният ден в историята на болницата.

Той заяви, че е дълбоко съжалява за причинената вреда, но настоя, че болницата е действала изключително бързо, след като са били повдигнати опасенията.