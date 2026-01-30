Джихадисти убиха десетки в Нигерия

Джихадисти от групировката „Ислямска държава в Западна Африка" са убили няколко десетки души, сред които и военни в нигерийския щат Борно, предаде Франс прес, като се позова на местни и медицински източници.

Двадесет тела, сред които тези на петима военни и на 15 работници и ловци бяха откарани в болницата на Биу, на 45 километра от Сабон Гари, където е било извършено нападението. Според местни представители жертвите са много повече, пише БТА.

Нападението е извършено два дни, след като джихадисти от същата организация убиха девет нигерийски войници и отвлякоха около 10 души в района на град Дамасак в щата Борно близо до границата с Нигер.