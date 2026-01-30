Новият Съвет за мир на Тръмп се разполага на мястото на Института за мир

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля да настани новия Съвет за мир в сградата във Вашингтон, в която по-рано се помещаваше Институтът за мир на САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на четирима официални представители на администрацията, пише БТА.

Сградата е обект на съдебни дела, заведени от бивши служители и ръководители на неправителствения аналитичен център, след като републиканската администрация пое контрола над него миналата година и уволни почти целия персонал на института. Оттогава сградата е преименувана на „Американски институт за мир „Доналд Тръмп", но нейното име и статут остават в правна неопределеност.

Федерален съдия постанови, че Институтът за мир на САЩ, като независима неправителствена организация, създадена от Конгреса, не подлежи на контрол от изпълнителната власт и че поемането на контрол върху сградата от страна на администрацията на Тръмп е било незаконно. Правителството обаче обжалва това съдебно решение.

Слуховете, че Тръмп планира да използва сградата за Съвета за мир, започнаха да се разпространяват, след като администрацията използва логото на Съвета върху изображение на сградата на Института за мир и върху нейния отличителен купол.

Това бе показано, когато Тръмп представи Съвета за мир миналата седмица на Световния икономически форум в Давос. В момента Съветът има 27 „основатели", съставени от световни лидери, чиято първоначална задача е да наблюдават плана на Тръмп за примирие в Газа. Но изглежда, че Тръмп има по-големи амбиции за Съвета, а в устава му е записано, че той ще се стреми да поема и разрешава и други глобални конфликти. Много от най-близките съюзници на САЩ в Европа и други региони отказаха да се присъединят, тъй като подозират, че това може да е опит за съперничество със Съвета за сигурност на ООН, отбелязва Асошиейтед прес.